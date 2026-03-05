Установлены личности пострадавших в результате атаки дронов Ирана на Нахчыван - ОБНОВЛЕНО

Стали известны личности четырех человек, обратившихся в медучреждения Министерства здравоохранения Нахчыванской Автономной Республики (АР) в связи с атакой дронов Ирана на Нахчыван.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, в ходе атаки пострадали Джафаров Асад Видади оглу (1998), Зульфугаров Зульфугар Мамед оглу (1996), Аскеров Мехди Матлаб оглу (1996) и Велиева Рейхана Сабир гызы (1986).

14:24

В результате дроновой атаки Ирана на Нахчыван в медицинские учреждения Автономной Республики обратились четыре человека.

Об этом нахчыванскому бюро Report сообщил заведующий отделением скорой медицинской помощи Больницы Нахчыванской Автономной Республики Сахиб Абузаров.

По его словам, всем пострадавшим оказана первичная медицинская помощь, их состояние стабильное.

"Двоим из них поставлен диагноз черепно-мозговая травма, двум другим - тупая травма области спины. В настоящее время каждый из них размещен в соответствующих отделениях, и их лечение продолжается".

Напомним, что 5 марта беспилотные летательные аппараты, запущенные с территории Ирана, атаковали объекты на территории Нахчывана. Один из дронов упал на здание терминала Нахчыванского международного аэропорта, второй - рядом со зданием школы в селе Шекерабад.

В связи с инцидентом посол Исламской Республики Иран в Азербайджане Моджтаба Демирчилу был вызван в Министерство иностранных дел Азербайджана.