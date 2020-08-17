О нас
Report Georgia

Минздрав: Лекарства выдаются бесплатно

Минздрав: Лекарства выдаются бесплатно Член рабочей группы при Министерстве здравоохранения Инара Макаева дала онлайн-интервью.
Здоровье
17 августа 2020 г. 18:25
Минздрав: Лекарства выдаются бесплатно

Член рабочей группы при Министерстве здравоохранения Инара Макаева дала онлайн-интервью.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства, Инара Макаева поведала об обеспечении бесплатными лекарствами более 3 500 пациентов, лечащихся от коронавируса на дому.

По словам Инары Макаевой, было принято решение об обеспечении пациентов с асимптотическими проявлениями и легким течением болезни бесплатными лекарственными препаратами: “Таким пациентам были розданы лекарства, необходимые для лечения - витамины С и D, цинк, селен, магний и парацетамол. Согласно международным рекомендациям, перечисленные выше препараты стимулируют иммунную систему человека, мобилизуют его для борьбы с вирусами”.

В ходе онлайн-интервью Инара Макаева подчеркнула, что рабочей группой была подготовлена специальная инструкция для лечения коронавирусных больных в амбулаторных условиях: “Отмеченные в рецептах лекарственные препараты доставляются непосредственно адресатам. В настоящее время все мы - и врачи, и пациенты должны быть максимально осторожны и сосредоточены, чтобы сохранить позитивную динамику”.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Səhiyyə Nazirliyi: Dərmanlar pulsuz verilir

Новости партнеров

Экслюзивные новости

В Азербайджане упразднена еще одна страховая компания
В Азербайджане упразднена еще одна страховая компания
12 августа 2020 г. 18:09
В Милли Меджлисе создана рабочая группа в связи с детским пособием
В Милли Меджлисе создана рабочая группа в связи с детским пособием
12 августа 2020 г. 12:59
Немецкий депутат: Экономическая стабильность в Азербайджане достойна похвалы
Немецкий депутат: Экономическая стабильность в Азербайджане достойна похвалы
10 августа 2020 г. 16:08
Эксперты: Уголовное дело против замглавы МИД Украины - обречено на провал
Эксперты: Уголовное дело против замглавы МИД Украины - обречено на провал
10 августа 2020 г. 13:43
Привлеченному к лечению COVID-19 врачу вынесен строгий выговор
Привлеченному к лечению COVID-19 врачу вынесен строгий выговор
5 августа 2020 г. 14:35
Исполнительную власть оштрафовали на 15 000 манатов
Исполнительную власть оштрафовали на 15 000 манатов
4 августа 2020 г. 14:57
Мустафа из фильма Дорожное происшествие: Готов отказаться от всего в Грузии и уехать в Азербайджан - ИНТЕРВЬЮ 
Мустафа из фильма "Дорожное происшествие": Готов отказаться от всего в Грузии и уехать в Азербайджан - ИНТЕРВЬЮ 
1 августа 2020 г. 14:45
Урош Матич: Моему брату объяснили значение слов на плакате - ИНТЕРВЬЮ
Урош Матич: Моему брату объяснили значение слов на плакате - ИНТЕРВЬЮ
1 августа 2020 г. 11:20
Депутатов Милли Меджлиса поздравили на Гурбан-байрамы деньгами
Депутатов Милли Меджлиса поздравили на Гурбан-байрамы деньгами
31 июля 2020 г. 13:41
Быть или не быть второй волне коронавируса этой осенью ? - ИНТЕРВЬЮ
Быть или не быть второй волне коронавируса этой осенью ? - ИНТЕРВЬЮ
30 июля 2020 г. 16:49

Последние новости

19:55
Sanofi покупает Principia Biopharma за 3,7 млрд долларов Бизнес
19:44
Джанни Де Бьязи следил за тренировкой клуба "Сабах" Футбол
19:24
Назван порядок проявления первых симптомов коронавируса Другие страны
19:01
Полузащитник "Барселоны" попал в ДТП Футбол
18:45
В России почтили память Муслима Магомаева  Kультурная политика
18:34
Грузинский эксперт: Пашинян никак не мог оправдать оккупацию территорий Нагорно-карабахский конфликт
18:25
Минздрав: Лекарства выдаются бесплатно Здоровье
18:15
Главный тренер сборной встретился с футболистом Аразом Абдуллаевым Футбол
17:58
Российский Су-27 перехватил самолеты из США и Великобритании над Черным морем В регионе
17:52
В Азербайджане 124 новых случая заражения коронавирусом Здоровье
17:51
Азербайджанский рефери получил назначение на матч Лиги Европы Футбол
17:45
ФотоВидеоВоенные корабли России прибыли в Баку Армия
17:32
Депутаты Европарламента не признают выборы в Беларуси  В регионе
17:28
"Бакинская телефонная связь" закупит модемы на 760 тыс. манатов ИКТ
17:28
Королевский двор Испании: Экс-глава государства находится в ОАЭ Другие страны
Вся новостная лента