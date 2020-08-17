Минздрав: Лекарства выдаются бесплатно

Член рабочей группы при Министерстве здравоохранения Инара Макаева дала онлайн-интервью.

Член рабочей группы при Министерстве здравоохранения Инара Макаева дала онлайн-интервью.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства, Инара Макаева поведала об обеспечении бесплатными лекарствами более 3 500 пациентов, лечащихся от коронавируса на дому.

По словам Инары Макаевой, было принято решение об обеспечении пациентов с асимптотическими проявлениями и легким течением болезни бесплатными лекарственными препаратами: “Таким пациентам были розданы лекарства, необходимые для лечения - витамины С и D, цинк, селен, магний и парацетамол. Согласно международным рекомендациям, перечисленные выше препараты стимулируют иммунную систему человека, мобилизуют его для борьбы с вирусами”.

В ходе онлайн-интервью Инара Макаева подчеркнула, что рабочей группой была подготовлена специальная инструкция для лечения коронавирусных больных в амбулаторных условиях: “Отмеченные в рецептах лекарственные препараты доставляются непосредственно адресатам. В настоящее время все мы - и врачи, и пациенты должны быть максимально осторожны и сосредоточены, чтобы сохранить позитивную динамику”.