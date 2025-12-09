Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров

    Минздрав добавил три новых препарата в список средств для орфанных больных

    Здоровье
    • 09 декабря, 2025
    • 11:19
    Минздрав добавил три новых препарата в список средств для орфанных больных

    В Азербайджане расширен перечень лекарственных средств, предназначенных для лечения редких и специфических заболеваний.

    Как сообщает Report, соответствующее решение принято Коллегией Министерства здравоохранения.

    Согласно изменениям, в список включены три новых препарата - Elapraza, Imcivree и Aqamri. Таким образом, общее количество лекарств, входящих в перечень средств для лечения редких заболеваний, увеличилось до 127.

    Минздрав лекарственные препараты список
    Azərbaycanda nadir xəstəlikdən əziyyət çəkən şəxslərə verilən dərmanların sayı artırılıb
    Elvis

    Последние новости

    11:34

    Из-за пожара на ТЭЦ в Южной Корее пострадали два человека

    Другие страны
    11:34

    Парламент утвердил бюджет Госфонда соцзащиты на 2026 год

    Финансы
    11:29

    Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Индонезии

    Другие страны
    11:26

    Азер Амирасланов: В проект бюджета на следующий год внесены изменения

    Финансы
    11:25

    Милли Меджлис утвердил проект госбюджета на 2026 год

    Финансы
    11:22

    Литва объявила чрезвычайное положение из-за воздушных шаров из Беларуси

    Другие страны
    11:22

    В Самухе 16-летний мальчик погиб от угарного газа

    Происшествия
    11:20

    В Баку произошел взрыв в жилом доме

    Происшествия
    11:20

    Чистая прибыль SOCAR в I полугодии увеличилась на 14%

    Финансы
    Лента новостей