Минздрав добавил три новых препарата в список средств для орфанных больных
Здоровье
- 09 декабря, 2025
- 11:19
В Азербайджане расширен перечень лекарственных средств, предназначенных для лечения редких и специфических заболеваний.
Как сообщает Report, соответствующее решение принято Коллегией Министерства здравоохранения.
Согласно изменениям, в список включены три новых препарата - Elapraza, Imcivree и Aqamri. Таким образом, общее количество лекарств, входящих в перечень средств для лечения редких заболеваний, увеличилось до 127.
Последние новости
11:34
Из-за пожара на ТЭЦ в Южной Корее пострадали два человекаДругие страны
11:34
Парламент утвердил бюджет Госфонда соцзащиты на 2026 годФинансы
11:29
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в ИндонезииДругие страны
11:26
Азер Амирасланов: В проект бюджета на следующий год внесены измененияФинансы
11:25
Милли Меджлис утвердил проект госбюджета на 2026 годФинансы
11:22
Литва объявила чрезвычайное положение из-за воздушных шаров из БеларусиДругие страны
11:22
В Самухе 16-летний мальчик погиб от угарного газаПроисшествия
11:20
В Баку произошел взрыв в жилом домеПроисшествия
11:20