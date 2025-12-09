Минздрав добавил три новых препарата в список средств для орфанных больных

В Азербайджане расширен перечень лекарственных средств, предназначенных для лечения редких и специфических заболеваний.

Как сообщает Report, соответствующее решение принято Коллегией Министерства здравоохранения.

Согласно изменениям, в список включены три новых препарата - Elapraza, Imcivree и Aqamri. Таким образом, общее количество лекарств, входящих в перечень средств для лечения редких заболеваний, увеличилось до 127.