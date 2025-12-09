Azərbaycanda nadir xəstəlikdən əziyyət çəkən şəxslərə verilən dərmanların sayı artırılıb

İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    Sağlamlıq
    • 09 dekabr, 2025
    • 10:40
    Nadir hallarda rast gəlinən və spesifik müalicə tələb edən xəstəliklərin müalicəsi üçün nəzərdə tutulan dərman vasitələrinin siyahısında dəyişiklik edilib.

    "Report"un əldə etdiyi məlumata görə, bununla bağlı Səhiyyə Nazirliyinin Kollegiyası müvafiq qərar qəbul edib.

    Dəyişikliyə əsasən, "Elapraza", "İmcivree" və "Aqamri" adlı dərman vasitələri həmin siyahıya əlavə edilib. Bununla da siyahıda yer ala dərmanların sayı 127-yə çatıb.

    Səhiyyə Nazirliyi Dərman vasitələri nadir xəstəliklər
    Минздрав добавил три новых препарата в список средств для орфанных больных

