Минздрав: Больницы бесперебойно обеспечивались электроэнергией посредством генераторов

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Баку. 3 июля. REPORT.AZ/ "В работе больниц в результате отключения света из-за аварии на основной узловой подстанции в Мингячевире проблем не возникло".

Об этом сообщил Report руководитель пресс-службы министерства здравоохранения Пярвиз Абубекиров.

Он отметил, что все действующие на территории страны больницы оборудованы генераторами:

"Когда остановилась подача электроэнергии, генераторы автоматически заработали и больницы бесперебойно обеспечивались электроэнергией. В больницах фактов смерти среди больных по причине прекращения подачи электроэнергии зарегистрировано не было".

Представитель министерства добавил, что машины скорой медицинской помощи своевременно выезжали на вызовы.