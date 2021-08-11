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Минздрав Азербайджана рекомендовал гражданам ревакцинироваться 

Минздрав Азербайджана рекомендовал гражданам ревакцинироваться  "Две дозы вакцины против коронавируса не создают пожизненного иммунитета, так как со временем теряется эффект вакцинации. Поэтому лицам, получившим две дозы, для укрепления иммунной памяти рекомендуется ввести и третью".
Здоровье
11 августа 2021 г. 16:14
Минздрав Азербайджана рекомендовал гражданам ревакцинироваться 
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"Две дозы вакцины против коронавируса не создают пожизненного иммунитета, так как со временем теряется эффект вакцинации. Поэтому лицам, получившим две дозы, для укрепления иммунной памяти рекомендуется ввести и третью".

Как сообщает Report, об этом сказал главный инфекционист Министерства здравоохранения Тайяр Эйвазов.

По его словам, для защиты от новых штаммов вируса необходимо еще больше укрепить иммунитет: "Прежде всего рекомендуется ревакцинироваться медработникам. Потому что они постоянно контактируют с больными коронавирусом. Следом рекомендуется ревакцинироваться пожилым людям, а затем людям с хроническими заболеваниями. Естественно, это не принудительно. Здесь не должны преследоваться какие-либо экономические интересы. Учитывая мировой опыт, считается ревакцинировать граждан третьей дозой".

По словам эксперта, для введения третьей дозы может применяться любая вакцина.

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Версия на английском языке Ministry of Health recommends third dose of vaccine 
Версия на азербайджанском языке Səhiyyə Nazirliyi vətəndaşlara üçüncü doza peyvənd vurdurmağı tövsiyə edib

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