Минздрав Азербайджана предлагает включить генетические анализы в пакет ОМС

Министерство здравоохранения Азербайджана предлагает включить генетические анализы в пакет услуг обязательного медицинского страхования (ОМС).

Как сообщает сумгаыйтское бюро Report, об этом заявила председатель правления Координационного центра по донорству и трансплантации органов, врач-реаниматолог Егяна Аббасова.

По ее словам, эти анализы важны для трансплантации костного мозга и стволовых клеток. "В настоящее время в очереди находится в общей сложности 1 021 человек, страдающий от недостаточности различных органов", - добавила она.