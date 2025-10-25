Минздрав Азербайджана предлагает включить генетические анализы в пакет ОМС
Здоровье
- 25 октября, 2025
- 11:25
Министерство здравоохранения Азербайджана предлагает включить генетические анализы в пакет услуг обязательного медицинского страхования (ОМС).
Как сообщает сумгаыйтское бюро Report, об этом заявила председатель правления Координационного центра по донорству и трансплантации органов, врач-реаниматолог Егяна Аббасова.
По ее словам, эти анализы важны для трансплантации костного мозга и стволовых клеток. "В настоящее время в очереди находится в общей сложности 1 021 человек, страдающий от недостаточности различных органов", - добавила она.
Последние новости
11:25
Минздрав Азербайджана предлагает включить генетические анализы в пакет ОМСЗдоровье
11:23
Первая получательница печени от посмертного донора в Азербайджане: Я словно заново родиласьЗдоровье
11:20
Рэнкинг банков Азербайджана по размеру кредитного портфеля (01.10.2025)Финансы
11:15
В ООН высоко оценили партнерство с АзербайджаномВнешняя политика
11:11
Ильхам Алиев: Интенсивность политических контактов способствует углублению сотрудничества Баку и АстаныВнешняя политика
11:06
Президент Ильхам Алиев поздравил Касым-Жомарта ТокаеваВнешняя политика
11:05
Фото
В Баку зафиксировано массовое нашествие гусениц на тутовые деревьяЭкология
11:00
Рэнкинг банков Азербайджана по инвестициям в ценные бумаги (01.10.2025)Финансы
10:55