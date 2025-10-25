Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет SOCGOV 2025
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет SOCGOV 2025

    Минздрав Азербайджана предлагает включить генетические анализы в пакет ОМС

    Здоровье
    • 25 октября, 2025
    • 11:25
    Минздрав Азербайджана предлагает включить генетические анализы в пакет ОМС

    Министерство здравоохранения Азербайджана предлагает включить генетические анализы в пакет услуг обязательного медицинского страхования (ОМС).

    Как сообщает сумгаыйтское бюро Report, об этом заявила председатель правления Координационного центра по донорству и трансплантации органов, врач-реаниматолог Егяна Аббасова.

    По ее словам, эти анализы важны для трансплантации костного мозга и стволовых клеток. "В настоящее время в очереди находится в общей сложности 1 021 человек, страдающий от недостаточности различных органов", - добавила она.

    ОМС генетические анализы Минздрав трансплантация органов
    Genetik analizlərin icbari tibbi sığortaya daxil edilməsi təklif olunub

    Последние новости

    11:25

    Минздрав Азербайджана предлагает включить генетические анализы в пакет ОМС

    Здоровье
    11:23

    Первая получательница печени от посмертного донора в Азербайджане: Я словно заново родилась

    Здоровье
    11:20

    Рэнкинг банков Азербайджана по размеру кредитного портфеля (01.10.2025)

    Финансы
    11:15

    В ООН высоко оценили партнерство с Азербайджаном

    Внешняя политика
    11:11

    Ильхам Алиев: Интенсивность политических контактов способствует углублению сотрудничества Баку и Астаны

    Внешняя политика
    11:06

    Президент Ильхам Алиев поздравил Касым-Жомарта Токаева

    Внешняя политика
    11:05
    Фото

    В Баку зафиксировано массовое нашествие гусениц на тутовые деревья

    Экология
    11:00

    Рэнкинг банков Азербайджана по инвестициям в ценные бумаги (01.10.2025)

    Финансы
    10:55

    TƏBİB: ОМС играет ключевую роль в развитии трансплантологии

    Здоровье
    Лента новостей