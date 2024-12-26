Минздрав Азербайджана отзывает партию препарата из Ирландии

Центр аналитической экспертизы Министерства здравоохранения Азербайджана принял решение об отзыве одной серии лекарственного препарата "Роватинекс" ирландского производства.
Как сообщили Report в Минздраве, речь идет о серии 8481C в капсулах №50 со сроком годности до 12/2025.
Причиной отзыва стали результаты стабилизационных исследований, проведенных производителем Rowa Pharmaceuticals Ltd. Спустя 36 месяцев хранения в специальных условиях в составе препарата было обнаружено повышенное содержание перекисей в оливковом масле, используемом в качестве вспомогательного вещества. Это привело к появлению нехарактерного запаха.
Изъятию из оборота подлежат только упаковки "Роватинекса" с указанным номером серии и сроком годности, находящиеся в аптеках и медучреждениях.