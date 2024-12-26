Минздрав Азербайджана отзывает партию препарата из Ирландии

Центр аналитической экспертизы Министерства здравоохранения Азербайджана принял решение об отзыве одной серии лекарственного препарата "Роватинекс" ирландского производства.

Центр аналитической экспертизы Министерства здравоохранения Азербайджана принял решение об отзыве одной серии лекарственного препарата "Роватинекс" ирландского производства.

Как сообщили Report в Минздраве, речь идет о серии 8481C в капсулах №50 со сроком годности до 12/2025.

Причиной отзыва стали результаты стабилизационных исследований, проведенных производителем Rowa Pharmaceuticals Ltd. Спустя 36 месяцев хранения в специальных условиях в составе препарата было обнаружено повышенное содержание перекисей в оливковом масле, используемом в качестве вспомогательного вещества. Это привело к появлению нехарактерного запаха.

Изъятию из оборота подлежат только упаковки "Роватинекса" с указанным номером серии и сроком годности, находящиеся в аптеках и медучреждениях.