Министры здравоохранения стран ОТГ приняли декларацию по итогам заседания в Шуше

ЗАГОЛОВОК: V заседание министров здравоохранения стран-членов ОТГ пройдет в Казахстане

V заседание министров здравоохранения стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ) пройдет в Казахстане.

Как сообщает корреспондент Report из города Шуша, решение об этом принято сегодня в ходе IV заседания министров, завершившегося подписанием совместной декларации.

Министры здравоохранения, в частности, договорились о создании единого медицинского научного пространства для стран-членов и наблюдателей ОТГ, проведении совместных научных исследований, разработке единых стандартов медицинского образования, обеспечении непрерывного обучения медицинских специалистов и ускорении внедрения информационно-коммуникационных технологий в здравоохранение.

Кроме этого, принято решение об обмене данными о пациентах с разработкой единых стандартов электронного здравоохранения в рамках организации.

Утвержден план действий Рабочей группы ОТГ по сотрудничеству в области здравоохранения на 2025 год.