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Министр здравоохранения: Может быть официально объявлено о завершении пандемии

Министр здравоохранения: Может быть официально объявлено о завершении пандемии "Есть вероятность, что вакцины от COVID-19 будут использоваться в качестве сезонной".
Здоровье
28 апреля 2022 г. 14:03
Министр здравоохранения: Может быть официально объявлено о завершении пандемии

"Есть вероятность, что вакцины от COVID-19 будут использоваться в качестве сезонной".

Как сообщает Report, об этом заявил министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев.

По словам министра, ожидается, что в результате выработки коллективного иммунитета пандемия может быть объявлена завершенной: "Но мы должны быть очень осторожны. Есть определенные ожидания до осени. Если осенью не будет скачка, то этот вопрос можно будет объявить закрытым. Со временем коллективный иммунитет ослабевает. Поэтому возможны какие-либо изменения в этом плане, например, объявление о сезонной вакцинации против COVID-19".

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Версия на английском языке Health Minister: "Pandemic can be declared over"
Версия на азербайджанском языке Səhiyyə naziri: “Pandemiyanın sona çatdığı elan oluna bilər”

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