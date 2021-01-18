Министр здравоохранения Азербайджана вакцинирован от коронавируса

Министру здравоохранения Азербайджана Октаю Ширалиеву сделана прививка от COVID-19

Министру здравоохранения Азербайджана Октаю Ширалиеву сделана прививка от коронавируса.

Как сообщает Report, министр стал одним из первых, кто был вакцинирован сегодня.

В то же время председатель правления Объединения по управлению территориальными медицинскими подразделениями (TƏBIB) Рамин Байрамлы и председатель Агентства обязательного медицинского страхования Заур Алиев также будут вакцинированы в течение дня.

Отметим, что с 18 января в Азербайджане начался процесс вакцинации против COVID-19. Вакцинация проводится в добровольном порядке и за счет государства.