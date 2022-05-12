Министр: Случаи заражения коронавирусом в Азербайджане резко сократились

В результате комплексных мер, осуществляемых в Азербайджане, в последнее время наблюдается резкое снижение числа случаев заражения коронавирусом.

В результате комплексных мер, осуществляемых в Азербайджане, в последнее время наблюдается резкое снижение числа случаев заражения коронавирусом.

Как сообщает Report, об этом заявил министр здравоохранения Теймур Мусаев на встрече с главой офиса ВОЗ в стране Ханде Харманджи.

В ходе встречи министр здравоохранения Теймур Мусаев отметил, что наша страна с 1992 года тесно сотрудничает с ВОЗ, и придает этому сотрудничеству большое значение.

По его словам, за прошедший период в условиях взаимного сотрудничества была проделана важная работа, реализованы успешные проекты.

Касаясь темы борьбы с COVID-19, Теймур Мусаев подчеркнул, что в результате комплексных мер, осуществляемых в нашей стране, в последнее время наблюдается резкое снижение числа случаев заражения коронавирусом.

Ханде Харманджи подчеркнула, что Азербайджан входит в число стран, добившихся заметных успехов в борьбе с коронавирусной инфекцией нового типа.