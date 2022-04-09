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Министр: Продолжается экспертиза найденных в Карабахе останков

Министр: Продолжается экспертиза найденных в Карабахе останков 10:52 "Продолжается процесс судебно-медицинской экспертизы и идентификации останков пропавших без вести во время Первой карабахской войны".
Здоровье
9 апреля 2022 г. 11:27
Министр: Продолжается экспертиза найденных в Карабахе останков

Продолжается проведение судебно-медицинской экспертизы и идентификации останков пропавших без вести во время Первой карабахской войны.

Как сообщает Report, об этом заявил министр здравоохранения Теймур Мусаев, добавив, что в результате Первой карабахской войны пропавшими без вести считаются почти 4 тысячи наших сограждан.

По его словам, для этого используется современное медицинское оборудование. "В процессе задействованы профильные специалисты",- сказал он

В селе Дашалты Шушинского района, Эдилли Ходжавендского района, Сырхавенд Агдамского района, а также селе Фаррух Ходжалинского района и на других территориях были обнаружены массовые захоронения. Проведена эксгумация большего числа человеческих останков, которые исследуются с целью установления личности людей, которым они принадлежат.

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Версия на английском языке Minister: Specialists involved in examination of corpses found in Karabakh
Версия на азербайджанском языке Nazir: "Qarabağda aşkarlanan meyit qalıqlarının müayinəsinə xüsusi təlim keçmiş mütəxəssislər cəlb olunub"

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