Министр: Продолжается экспертиза найденных в Карабахе останков

10:52 "Продолжается процесс судебно-медицинской экспертизы и идентификации останков пропавших без вести во время Первой карабахской войны".

Продолжается проведение судебно-медицинской экспертизы и идентификации останков пропавших без вести во время Первой карабахской войны.

Как сообщает Report, об этом заявил министр здравоохранения Теймур Мусаев, добавив, что в результате Первой карабахской войны пропавшими без вести считаются почти 4 тысячи наших сограждан.

По его словам, для этого используется современное медицинское оборудование. "В процессе задействованы профильные специалисты",- сказал он

В селе Дашалты Шушинского района, Эдилли Ходжавендского района, Сырхавенд Агдамского района, а также селе Фаррух Ходжалинского района и на других территориях были обнаружены массовые захоронения. Проведена эксгумация большего числа человеческих останков, которые исследуются с целью установления личности людей, которым они принадлежат.