    Ильхам Алиев Украина ШОС США меморандум

    Министр призвал включить продвижение ЗОЖ в единую стратегическую концепцию

    Здоровье
    • 29 августа, 2025
    • 19:40
    Министр призвал включить продвижение ЗОЖ в единую стратегическую концепцию

    Продвижение здорового образа жизни в стране должно быть включено в единую стратегическую концепцию.

    Как сообщает Report со ссылкой на Министерство здравоохранения, об этом заявил министр здравоохранения Теймур Мусаев на 2-ом заседании Рабочей подгруппы по здоровому образу жизни, созданной для подготовки проекта "Стратегии социально-экономического развития Азербайджанской Республики на 2027-2030 годы".

    Он отметил, что утвержденная соответствующим распоряжением главы государства "Стратегия социально-экономического развития Азербайджанской Республики на 2022–2026 годы" успешно реализуется, создав прочную основу для социально-экономического и институционального развития страны. Министр подчеркнул, что с целью обеспечения устойчивости этого развития важно, чтобы меры по продвижению здорового образа жизни в стране в предстоящие годы также были объединены в единую стратегическую структуру с учётом достигнутых на текущем этапе результатов и накопленного опыта.

    "В связи с этим Рабочая подгруппа "Здоровый образ жизни", созданная для реализации мероприятий "Стратегии социально-экономического развития Азербайджанской Республики на 2027–2030 годы" с целью исполнения распоряжения президента Ильхама Алиева от 30 мая 2025 года, продолжает свою деятельность в интенсивном режиме", – отметил министр.

    Мусаев также подчеркнул, что в готовящейся стратегии на последующие годы должны найти отражение меры, учитывающие современные реалии и глобальные тренды, а также способные обеспечить более эффективные результаты в будущем.

    На мероприятии состоялась презентация проекта документа, подготовленного на основе предложений представителей Рабочей подгруппы.

    В ходе обсуждения вышеуказанных предложений членами Рабочей группы внесены уточнения по отдельным положениям документа, определены направления действий и соответствующие меры.

    Минздрав   Теймур Мусаев   ЗОЖ  
    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Nazir: Ölkədə sağlam həyat tərzinin təşviqi vahid strateji çərçivəyə salınmalıdır

    Последние новости

    23:09

    В Турции разбился самолет, тушивший лесной пожар

    В регионе
    22:43

    Украина назвала членство в ЕС основой системы будущих гарантий безопасности

    Другие страны
    22:38

    В США предложили новые визовые ограничения для китайских журналистов

    Другие страны
    22:19

    Опубликован текст Меморандума о взаимопонимании между Азербайджаном и США

    Внешняя политика
    21:59

    Обнародован срок действия Меморандума о взаимопонимании между Азербайджаном и США

    Внешняя политика
    21:54

    Определены сферы сотрудничества между Азербайджаном и США

    Внешняя политика
    21:34
    Фото

    Показания обвиняемого на предварительном следствии в очередной раз подтвердили, что Армения перебрасывала на некогда оккупированные территории Азербайджана оружие, боеприпасы и живую силу

    Внутренняя политика
    21:32

    Госдеп США опубликовал документы, подписанные с Азербайджаном и Арменией в Вашингтоне

    Внешняя политика
    21:23

    Израиль заявил о ликвидации лидера палестинской ячейки ИГ в секторе Газа

    Другие страны
    Лента новостей