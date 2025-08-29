Министр призвал включить продвижение ЗОЖ в единую стратегическую концепцию

Продвижение здорового образа жизни в стране должно быть включено в единую стратегическую концепцию.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство здравоохранения, об этом заявил министр здравоохранения Теймур Мусаев на 2-ом заседании Рабочей подгруппы по здоровому образу жизни, созданной для подготовки проекта "Стратегии социально-экономического развития Азербайджанской Республики на 2027-2030 годы".

Он отметил, что утвержденная соответствующим распоряжением главы государства "Стратегия социально-экономического развития Азербайджанской Республики на 2022–2026 годы" успешно реализуется, создав прочную основу для социально-экономического и институционального развития страны. Министр подчеркнул, что с целью обеспечения устойчивости этого развития важно, чтобы меры по продвижению здорового образа жизни в стране в предстоящие годы также были объединены в единую стратегическую структуру с учётом достигнутых на текущем этапе результатов и накопленного опыта.

"В связи с этим Рабочая подгруппа "Здоровый образ жизни", созданная для реализации мероприятий "Стратегии социально-экономического развития Азербайджанской Республики на 2027–2030 годы" с целью исполнения распоряжения президента Ильхама Алиева от 30 мая 2025 года, продолжает свою деятельность в интенсивном режиме", – отметил министр.

Мусаев также подчеркнул, что в готовящейся стратегии на последующие годы должны найти отражение меры, учитывающие современные реалии и глобальные тренды, а также способные обеспечить более эффективные результаты в будущем.

На мероприятии состоялась презентация проекта документа, подготовленного на основе предложений представителей Рабочей подгруппы.

В ходе обсуждения вышеуказанных предложений членами Рабочей группы внесены уточнения по отдельным положениям документа, определены направления действий и соответствующие меры.