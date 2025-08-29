Nazir: Ölkədə sağlam həyat tərzinin təşviqi vahid strateji çərçivəyə salınmalıdır
Ölkədə sağlam həyat tərzinin təşviqinin vahid strateji çərçivəyə salınması vacibdir.
"Report"a Səhiyyə Nazirliyindən verilən məlumata görə, bunu səhiyyə naziri Teymur Musayev "Azərbaycan Respublikasının 2027-2030-cu illərdə sosial-iqtisadi inkişaf Strategiyası"nın layihəsinin hazırlanması üzrə yaradılmış Sağlam həyat tərzi üzrə Alt İşçi qrupunun ikinci iclasında deyib.
O qeyd edib ki, dövlət başçısının müvafiq Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş "Azərbaycan Respublikasının 2022-2026-cı illərdə sosial-iqtisadi inkişaf Strategiyası" uğurla icra olunmaqla ölkənin sosial-iqtisadi inkişafı üçün mühüm zəmin yaradıb.
Nazir bu inkişafın davamlılığının təmin edilməsi məqsədilə Strategiyanın indiyədək icrası üzrə cari dövrdə əldə olunan nəticələr və təcrübələr nəzərə alınaraq, ölkədə sağlam həyat tərzinin təşviqi istiqamətində görüləcək tədbirlərin gələcək illərdə də vahid strateji çərçivəyə salınmasının vacibliyini vurğulayıb.
"Bununla əlaqədar, Prezident İlham Əliyevin 2025-ci il 30 may tarixli müvafiq Sərəncamının icrası məqsədilə "Azərbaycan Respublikasının 2027-2030-cu illərdə sosial-iqtisadi inkişaf Strategiyası"nın aidiyyəti tədbirlərinin effektiv reallaşdırılması üçün yaradılmış "Sağlam həyat tərzi" üzrə Alt İşçi qrupu öz fəaliyyətini intensiv şəkildə davam etdirir", - nazir əlavə edib.
İşçi qrupunun rəhbəri, həmçinin vurğulayıb ki, növbəti illər üçün hazırlanacaq strategiyada müasir dövrün reallıqları və qlobal trendlər nəzərə alınaraq, gələcəkdə tətbiqi daha effektiv nəticələr verən tədbirlər öz əksini tapacaqdır.
Tədbirdə Alt İşçi qrupunun üzvlərinin təklifləri əsasında hazırlanmış sənəd layihəsinin ilkin təqdimatı keçirilib.
İşçi qrupunun üzvləri tərəfindən sözügedən təkliflərə dair müzakirələr aparılmaqla, müəyyən məqamlara aydınlıq gətirilib, fəaliyyət istiqamətləri və aidiyyəti tədbirlər müəyyənləşdirilib.