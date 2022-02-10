Министр: Среди краткосрочных целей - формирование эффективной системы здравоохранения

Для перехода здравоохранения в Азербайджане на качественно новую плоскость намечены среднесрочные и краткосрочные шаги.

Для перехода здравоохранения в Азербайджане на качественно новый уровень намечены среднесрочные и краткосрочные шаги.

Как передает Report, об этом на брифинге в Баку заявил министр здравоохранения Теймур Мусаев.

По его словам, в настоящее время Минздрав работает совместно с соответствующими структурами для усовершенствования деятельности в секторе: "Краткосрочные цели - управление здравоохранением, формирование эффективной системы в этом секторе, а также сотрудничество с другими государственными структурами. Среднесрочные - обеспечение местными лекарственными средствами и медицинским оборудованием".

Министр отметил, что усиление социальной защиты населения входит в число основных приоритетов государства.

По словам министра, с первый дней пандемии защита здоровья граждан являлась одной из основных целей: "Были открыты новые медучреждения, в страну были ввезены необходимые современные лекарственные препараты, обеспечена доступность вакцин".