Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025
    Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025

    Министр: Азербайджан стремится привести нацстандарты в соответствие с международными

    Здоровье
    • 23 сентября, 2025
    • 12:54
    Министр: Азербайджан стремится привести нацстандарты в соответствие с международными

    Азербайджан стремится привести национальные стандарты в сфере здравоохранения в соответствие с международными.

    Как сообщает Report, об этом заявил министр здравоохранения Теймур Мусаев на I Азербайджанском международном инвестиционном форуме (AIIF 2025) в Баку.

    Министр отметил, что Азербайджан предпринимает шаги для создания условий для пациентов в различных областях медицины. Для устойчивости также важны инфраструктура и глобальная интеграция, добавил он.

    Теймур Мусаев здравоохранение стандарты
    Nazir: Səhiyyə sahəsindəki milli standartları beynəlxalq standartlara çevirməyə çalışırıq
    Minister: Azerbaijan aims to align national standards with international ones

    Последние новости

    13:16

    Джан Сельджуки: Азербайджан должен стать мировой индустриальной пилотной зоной в эпоху ИИ

    Бизнес
    13:10

    Азербайджан впервые экспортировал персики в Гонконг, Румынию и Латвию

    АПК
    13:06
    Фото

    Генпрокуратуры Азербайджана и Танзании подписали меморандум о взаимопонимании

    Происшествия
    13:04

    Стив Нури: Энергоресурсы Азербайджана могут использоваться для создания дата-центров

    Другие
    13:04
    Видео

    Число погибших в Калькутте из-за ливневых дождей возросло до семи - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    13:01

    Теймур Мусаев: Медицинские учреждения должны иметь международную аккредитацию

    Здоровье
    13:00

    Рашад Набиев: Новый аэропорт в Аляте сделает Азербайджан ключевым логистическим центром Евразии

    Инфраструктура
    13:00

    Хэ Чжэньвэй: 20 китайских компаний выразили интерес к инвестициям в Азербайджан

    Бизнес
    12:55

    Азербайджан и Черногория обсудили укрепление экономического сотрудничества

    Бизнес
    Лента новостей