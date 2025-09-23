Министр: Азербайджан стремится привести нацстандарты в соответствие с международными
Здоровье
- 23 сентября, 2025
- 12:54
Азербайджан стремится привести национальные стандарты в сфере здравоохранения в соответствие с международными.
Как сообщает Report, об этом заявил министр здравоохранения Теймур Мусаев на I Азербайджанском международном инвестиционном форуме (AIIF 2025) в Баку.
Министр отметил, что Азербайджан предпринимает шаги для создания условий для пациентов в различных областях медицины. Для устойчивости также важны инфраструктура и глобальная интеграция, добавил он.
