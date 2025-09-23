Nazir: Səhiyyə sahəsindəki milli standartları beynəlxalq standartlara çevirməyə çalışırıq
Sağlamlıq
- 23 sentyabr, 2025
- 12:36
Azərbaycan səhiyyə sahəsindəki milli standartları beynəlxalq standartlara çevirməyə çalışır.
"Report" xəbər verir ki, bunu səhiyyə naziri Teymur Musayev Bakıda keçiriIən Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumu (AIIF 2025) çərçivəsində deyib.
Nazir bildirib ki, Azərbaycan təbabətin müxtəlif sahələrində xəstələr üçün bütün mümkün imkanların yaradılması istiqamətində addımlar atır:
"Burada infrastruktur və qlobal inteqrasiya da dayanıqlılıq üçün önəmlidir. Beynəlxalq standartların qorunmasına gəlincə, burada qaydalara riayət etməliyik".
