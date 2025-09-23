İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 AIIF 2025
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 AIIF 2025

    Nazir: Səhiyyə sahəsindəki milli standartları beynəlxalq standartlara çevirməyə çalışırıq

    Sağlamlıq
    • 23 sentyabr, 2025
    • 12:36
    Nazir: Səhiyyə sahəsindəki milli standartları beynəlxalq standartlara çevirməyə çalışırıq
    Teymur Musayev

    Azərbaycan səhiyyə sahəsindəki milli standartları beynəlxalq standartlara çevirməyə çalışır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu səhiyyə naziri Teymur Musayev Bakıda keçiriIən Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumu (AIIF 2025) çərçivəsində deyib.

    Nazir bildirib ki, Azərbaycan təbabətin müxtəlif sahələrində xəstələr üçün bütün mümkün imkanların yaradılması istiqamətində addımlar atır:

    "Burada infrastruktur və qlobal inteqrasiya da dayanıqlılıq üçün önəmlidir. Beynəlxalq standartların qorunmasına gəlincə, burada qaydalara riayət etməliyik".

    AIIF 2025 səhiyyə milli standart investisiya
    Министр: Азербайджан стремится привести нацстандарты в соответствие с международными
    Minister: Azerbaijan aims to align national standards with international ones

    Son xəbərlər

    13:14

    FHN Sığınacaq və Sosial Reabilitasiya Müəssisəsində təlim keçirib

    Digər
    13:14

    Zaur Əliyev: İcbari tibbi sığorta üzrə müxtəlif maliyyələşdirmə metodları üzərində işlənilməlidir

    Sağlamlıq
    13:11

    Gələn il bir çox xarici ölkələrin nümayəndələri tibbi turizm sahəsi ilə tanış olmaq üçün Azərbaycana gələcək

    Sağlamlıq
    13:10

    Rasim Mövsümzadə: "UEFA Çempionlar Liqasını qazanması Dembeleni favoritə çevirmişdi"

    Futbol
    13:03

    "Coursera" platformasının 70 min nəfəri əhatə etməsi planlaşdırılır

    Sənaye
    13:03

    Şuşanın Baş planında daşınmaz əmlak layihələri üçün ərazilər müəyyənləşib

    İnfrastruktur
    13:01

    Azərbaycanda yaradılacaq "4.0 Sənaye Mərkəzi"ndə istehsal xətti olacaq

    Sənaye
    12:56

    "Uzbekistan Airways" "Boeing"dən 22 təyyarə alır

    Digər ölkələr
    12:51

    BMT: İrəvanda Cənubi Qafqazda ən pis hava keyfiyyəti müşahidə edilir

    Region
    Bütün Xəbər Lenti