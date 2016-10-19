Минздрав Азербайджана сделал предупреждение в связи с импортом лекарственных средств

Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ Министерство здравоохранения Азербайджана сделало предупреждение в связи с импортом лекарственных средств.

Как сообщает Report, в предупреждении Центра аналитической экспертизы министерства, адресованном импортерам лекарственных средств и официальным представителям зарубежных производителей, говорится, что согласно правилам фармакопеи, лабораторная проба стерильных лекарств осуществляется в течение 15 дней.

В предупреждении отмечается, что встречаются случаи истечения срока действия регистрационного листа лекарств до проведения лабораторных проб в результате того, что суббота и воскресенье не являются рабочими днями в Центре, в некоторых случаях праздничные и другие рабочие дни приходятся на середину недели. В связи с этим импорт лекарственных средств в страну не считается целесообразным, если до окончания срока действия регистрационного листа остается менее 30 дней.

Отметим, что согласно "Правилам государственной регистрации и ведения реестра лекарственных средств", утвержденным решением №108 Кабинета министров от 13 июля 2007 года, регистрационный лист лекарственных средств действует на протяжении 5 лет.