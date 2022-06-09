Министерство здравоохранения обратилось к студентам

Обращения по вопросам перевода студентов, обучающихся в высших и средних специальных медицинских учебных заведениях страны и за рубежом, в другие образовательные учреждения по специальности вместе с соответствующими документами должны быть представлены в

Обращения по вопросам перевода студентов, обучающихся в высших и средних специальных медицинских учебных заведениях страны и за рубежом, в другие образовательные учреждения по специальности вместе с соответствующими документами должны быть представлены в отдел кадров Министерства здравоохранения до 1 июля 2022 года.

Об этом Report сообщили в Министерстве здравоохранения.

На официальной странице Министерства образования Азербайджана www.transfer.edu.az будет размещено объявление для регистрации и подачи документов в электронном виде в период каникул. Если в определенные сроки заявление не будет подано на портале www.transfer.edu.az, рассмотрение вопроса о переводе будет невозможным.