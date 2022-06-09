О нас

Министерство здравоохранения обратилось к студентам

Министерство здравоохранения обратилось к студентам Обращения по вопросам перевода студентов, обучающихся в высших и средних специальных медицинских учебных заведениях страны и за рубежом, в другие образовательные учреждения по специальности вместе с соответствующими документами должны быть представлены в
Здоровье
9 июня 2022 г. 12:27
Министерство здравоохранения обратилось к студентам

Обращения по вопросам перевода студентов, обучающихся в высших и средних специальных медицинских учебных заведениях страны и за рубежом, в другие образовательные учреждения по специальности вместе с соответствующими документами должны быть представлены в отдел кадров Министерства здравоохранения до 1 июля 2022 года.

Об этом Report сообщили в Министерстве здравоохранения.

На официальной странице Министерства образования Азербайджана www.transfer.edu.az будет размещено объявление для регистрации и подачи документов в электронном виде в период каникул. Если в определенные сроки заявление не будет подано на портале www.transfer.edu.az, рассмотрение вопроса о переводе будет невозможным.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Səhiyyə Nazirliyi tələbələrə müraciət edib

Другие новости из категории

АПБА выявило нарушения на 30 объектах
АПБА выявило нарушения на 30 объектах
9 июня 2022 г. 10:56
ВОЗ не рекомендует массовую вакцинацию против оспы обезьян
ВОЗ не рекомендует массовую вакцинацию против оспы обезьян
9 июня 2022 г. 08:44
Первый случай оспы обезьян подтвердили в Бразилии
Первый случай оспы обезьян подтвердили в Бразилии
9 июня 2022 г. 07:27
Вирусолог назвал две причины вспышки оспы обезьян в мире
Вирусолог назвал две причины вспышки оспы обезьян в мире
9 июня 2022 г. 05:16
В Греции выявили первый случай оспы обезьян у человека
В Греции выявили первый случай оспы обезьян у человека
9 июня 2022 г. 02:48
В мире выявили более 700 случаев гепатита неизвестного происхождения у детей
В мире выявили более 700 случаев гепатита неизвестного происхождения у детей
8 июня 2022 г. 22:30
Агентство продбезопасности выявило недочеты в 12 детсадах
Агентство продбезопасности выявило недочеты в 12 детсадах
8 июня 2022 г. 18:29
В Азербайджане за сутки от COVID-19 вакцинированы около 1 800 человек
ФотоВ Азербайджане за сутки от COVID-19 вакцинированы около 1 800 человек
8 июня 2022 г. 16:47
В Азербайджане за сутки 12 человек заразились коронавирусом
В Азербайджане за сутки 12 человек заразились коронавирусом
8 июня 2022 г. 16:42
Названы самые загрязненные бактериями пляжи в Азербайджане
Названы самые загрязненные бактериями пляжи в Азербайджане
8 июня 2022 г. 15:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi