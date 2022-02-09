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Министерство здравоохранения обратилось к населению в связи с бустерной дозой

Министерство здравоохранения обратилось к населению в связи с бустерной дозой Министерство Здравоохранения вновь обратилось к населению в связи с бустерной дозой.
Здоровье
9 февраля 2022 г. 16:01
Министерство здравоохранения обратилось к населению в связи с бустерной дозой

Министерство Здравоохранения вновь обратилось к населению в связи с бустерной дозой.

Как сообщает Report, эксперт-инфекционист Министерства Тайяр Эйвазов напомнил, что до сих пор нет противовирусных препаратов против коронавируса.

Он отметил, что поставляемые лекарственные средства находятся в ограниченном ассортименте: “Сегодня во всем мире самый правильный способ борьбы с COVID-19 - это вакцина. Значительное увеличение защиты после бустерной дозы было подтверждено научными исследованиями. Поэтому ряд стран рекомендовал вакцинироваться бустерной дозой. Учитывая эти научные исследования и международный опыт, Азербайджан также рекомендует своим гражданам бустерную дозу. Мы предполагаем, что последняя волна будет более краткосрочной. Лица, относящиеся к группе риска, должны вакцинироваться бустерной дозой".

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Версия на азербайджанском языке Səhiyyə Nazirliyi buster doza ilə bağlı əhaliyə çağırış edib

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