Министерство здравоохранения обратилось к населению в связи с бустерной дозой

Министерство Здравоохранения вновь обратилось к населению в связи с бустерной дозой.

Министерство Здравоохранения вновь обратилось к населению в связи с бустерной дозой.

Как сообщает Report, эксперт-инфекционист Министерства Тайяр Эйвазов напомнил, что до сих пор нет противовирусных препаратов против коронавируса.

Он отметил, что поставляемые лекарственные средства находятся в ограниченном ассортименте: “Сегодня во всем мире самый правильный способ борьбы с COVID-19 - это вакцина. Значительное увеличение защиты после бустерной дозы было подтверждено научными исследованиями. Поэтому ряд стран рекомендовал вакцинироваться бустерной дозой. Учитывая эти научные исследования и международный опыт, Азербайджан также рекомендует своим гражданам бустерную дозу. Мы предполагаем, что последняя волна будет более краткосрочной. Лица, относящиеся к группе риска, должны вакцинироваться бустерной дозой".