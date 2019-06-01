Председатель Агентства: Мы стараемся, чтобы ничто не угрожало здоровью населения

"При Институте продовольственной безопасности действует 21 лаборатория – 6 из них на Абшероне и 15 – в регионах. Регулярно берутся пробы на анализ, проводятся экспертизы. Продукты, показатели качества и безопасности которых вызывают сомнения, не допускаются к импорту и производству".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Агентства продовольственной безопасности Гошгар Техмезли.

Он отметил, что проводятся соответствующие мероприятия в связи с продуктами сомнительного качества и безопасности: "Подписан соответствующий план сезонных мероприятий и наши региональные подразделения действуют в соответствии с этим планом. Мы прилагаем все усилия для того, чтобы продукты не утратили качество на жаре и ничто не угрожало здоровью граждан".