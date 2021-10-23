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Медрегулятор США признал пользу Pfizer от COVID-19 для детей от 5 до 11 лет

Медрегулятор США признал пользу Pfizer от COVID-19 для детей от 5 до 11 лет Применение вакцины от нового коронавируса для детей в возрасте от пяти до 11 лет, произведенной консорциумом фирм Pfizer и BioNTech, вероятно, является целесообразным как минимум в определенных случаях
Здоровье
23 октября 2021 г. 10:10
Медрегулятор США признал пользу Pfizer от COVID-19 для детей от 5 до 11 лет

Применение вакцины от нового коронавируса для детей в возрасте от пяти до 11 лет, произведенной консорциумом фирм Pfizer и BioNTech, вероятно, является целесообразным как минимум в определенных случаях.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, это следует из материалов, опубликованных на сайте данного регулирующего органа при Министерстве здравоохранения и социальных служб США.

Специалисты в предварительном порядке отмечают, что в случаях, когда речь идет о широком распространении коронавируса, преимущества применения препарата перевешивают потенциальный вред. Ни управление, ни его профильный комитет на данном этапе еще не выступают с официальными рекомендациями относительно использования вакцины Pfizer и BioNTech для детей.

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Версия на азербайджанском языке "Pfizer-BioNTech" peyvəndinin uşaqlarda effektivlik dərəcəsi açıqlanıb

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