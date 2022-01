Медики предупредили о скрытой опасности кофе для мозга

Кофе наряду со спиртным и сладкими напитками может спровоцировать повреждения головного мозга.

Как передает Report, об этом сообщает издание Eat This, Not That! со ссылкой на американских диетологов.

Специалисты предупредили, что если употреблять больше шести чашек кофе в день, можно допиться до уменьшения мозга, которое характеризуется снижением когнитивных функций. Они посоветовали также не злоупотреблять чаем и шоколадом.

Кроме того, в статье говорится, что сладкие напитки подобно алкоголю способны убивать мозговые клетки.