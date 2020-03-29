Кто и как должен пользоваться защитными масками?

Центр аналитической экспертизы Минздрава Азербайджана рассказал, кто и как должен носить защитные маски.

Как передает Report, медицинская маска предназначена для больных, чтобы они не распространяли вокруг себя вирус и бактерии, если случай заболевания носит единичный характер.

Во время эпидемии в зону риска также входят близкие больных и конечно же, медперсонал. В таком случае ношение медицинской маски будет предписанием и для больного и для контактирующей с ним стороны.

Правила правильного использования защитной маски приведены ниже:

1. Свести к минимуму контакт маски с руками во время надевания, ношения и снятия маски.

2. Максимально плотно приложить маску к лицу по всему периметру.

3. Следовать времени и правилам ношения средства:

- во время сложного эпидемиологического периода маска должна меняться каждые два часа;

- в условиях запыленности менять маску следует каждые 3-4 часа;

- при обычных условиях максимальное время ношения маски 6 часов.

4. Правильно утилизировать использованную маску, внимательно мыть руки с мылом или пользоваться специальным дезинфицирующим средством.

5. Носить защитную маску только при необходимости, в местах массового скопления людей.