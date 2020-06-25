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TƏBİB: Каждый должен осознавать последствия этой болезни

Каждый должен осознавать последствия этой болезни

"Вне зависимости от возраста, каждый должен осознавать последствия этой болезни. Есть семьи, где результаты тестов взрослых негативные, а детей - позитивные. Поэтому важно соблюдать правила гигиены, когда дети играют во дворе". 

Как сообщает Report, об этом на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров заявила завотделом по контролю и профилактике заболеваний Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Ягут Гараева. 

"Парки сегодня открыты. Мы понимаем, что летом нужен чистый воздух. Однако, прошу всех строго соблюдать поставленные требования. Давайте соблюдать социальную дистанцию, не прерывая социального общения", - сказала она. 

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