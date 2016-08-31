Какие продукты помогают бросить курить?

Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ "Когда вы чувствуете потребность к курению и никотину, можете преодолеть это чувство, включив в свой рацион баклажаны. Этот овощ не вызывает проблему лишнего веса и содержащийся в нем никотин помогает побороть тягу к курению. Если вы закурите после того, как выпьете молоко, привкус от сигарет будет довольно неприятным и возникнет отвращение к курению, что также поможет избавиться от этой вредной привычки".

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявил специалист-диетолог Аслыхан Кючук.

По словам диетолога, бананы также помогают побороть зависимость от сигарет: "Банан помогает устранить отрицательные последствия курения. Решению проблемы поможет и ежедневное употребление в течение месяца томатного сока. По результатам исследований, употребление в течение 20-ти дней овсяной каши сокращает зависимость от никотина. Иногда, в надежде избавиться от курения, люди едят шоколад, орехи, что приводит к проблеме лишнего веса. Вместо этого рекомендуется употреблять огурцы, сухофрукты и свежие фрукты. Наиболее полезны соки киви и моркови. Нужно принимать большое количество воды и вести активный образ жизни, что также поможет перебороть стресс. Употребление чеснока способствует очищению легких".

Врач считает, что никотин ухудшает у курильщиков чувство ощущения вкуса еды: "После того, как бросите курить, вы станете лучше ощущать вкус еды".