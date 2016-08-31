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    Какие продукты помогают бросить курить?

    Избавившись от вредной привычки, вы станете лучше ощущать вкус еды

    Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ "Когда вы чувствуете потребность к курению и никотину, можете преодолеть это чувство, включив в свой рацион баклажаны. Этот овощ не вызывает проблему лишнего веса и содержащийся в нем никотин помогает побороть тягу к курению. Если вы закурите после того, как выпьете молоко, привкус от сигарет будет довольно неприятным и возникнет отвращение к курению, что также поможет избавиться от этой вредной привычки". 

    Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявил специалист-диетолог Аслыхан Кючук.

    По словам диетолога, бананы также помогают побороть зависимость от сигарет: "Банан помогает устранить отрицательные последствия курения. Решению проблемы поможет и ежедневное употребление в течение месяца томатного сока. По результатам исследований, употребление в течение 20-ти дней овсяной каши сокращает зависимость от никотина. Иногда, в надежде избавиться от курения, люди едят шоколад, орехи, что приводит к проблеме лишнего веса. Вместо этого рекомендуется употреблять огурцы, сухофрукты и свежие фрукты. Наиболее полезны соки киви и моркови. Нужно принимать большое количество воды и вести активный образ жизни, что также поможет перебороть стресс. Употребление чеснока способствует очищению легких". 

    Врач считает, что никотин ухудшает у курильщиков чувство ощущения вкуса еды: "После того, как бросите курить, вы станете лучше ощущать вкус еды". 

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