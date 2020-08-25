Как переносит болезнь человек, повторно подхвативший коронавирус

"Все должны понимать, что вакцина не гарантирует 100%-ю защиту"

"24 августа 33-летний мужчина в Гонконге вторично заразился коронавирусом. И это не последнее заключение, сделанное наукой в отношении иммунитета".

Об этом Report заявил председатель Германо-азербайджанского общества радиологии и нейрорадиологии, доктор медицинских наук, врач клиники Кельнского университета Нуран Абдуллаев.

По его словам, в марте 33-летний мужчина переболел коронавирусом. Тогда у него появились боли в горле, головные боли, кашель и высокая температура:

"После того, как этот человек вернулся в августе в Испанию, у него вновь выявили коронавирус. Однако в отличие от первого случая, на сей раз у него не было никаких симптомов. Было установлено, что нынешний тип вируса не тот, что был при первичном заражении. Инфицированный прошел серологическое обследование и в его крови не было обнаружено антител".

Азербайджанский ученый напомнил о том, что ранее уже озвучивалась вероятность повторного заражения коронавирусом:

"Однако болезнь при повторном инфицировании протекает легче, чем при первом. Это событие, тем не менее, вовсе не доказывает вероятность вторичного заражения всех людей. Поэтому, на мой взгляд, есть необходимость в проведении широких исследований. Они должны проводиться по всему миру".

Доктор медицинских наук также высказался по поводу сомнений о необходимости прививки, учитывая вероятность повторного инфицирования. По словам специалиста, сведения о повторном заражении снижают актуальность вакцинирования:

"Все должны понимать, что вакцина не гарантирует 100%-ю защиту человека от вируса. Но если после введения вакцины будет обеспечена защита от тяжелых клинических проявлений, это уже само по себе достаточно для системы здравоохранения и будет считаться большой подмогой".