Как бороться с психологической напряженностью от коронавируса? - СОВЕТ ПСИХОЛОГА

Коронавирус стремительно распространяется по всему миру. Государственные структуры ежедневно применяют новые запреты, чтобы уберечь людей от заражения вирусом и предотвратить пандемию. Закрываются школы, детские сады, университеты, объекты общепита, центры развлечений и отдыха, ограничивается деятельность кафе и ресторанов. В ряде стран уже ограничено или запрещено выходить на улицу. Всемирная организация здравоохранения призывает людей оставаться дома.



Все это вызывает серьезную психологическую напряженность. Что же делать людям в такой обстановке? Как вести себя с детьми, как организовать их ежедневную программу?

Report адресовал эти вопросы руководителю Центра профессиональной психологии, клиническому психологу Нурие Гулиевой.

- Как бороться с психологической напряженностью от коронавируса?

- В первую очередь, наилучшей психологической борьбой является просвещение. Полагаю, в нашей стране в связи с этим проведено достаточно мероприятий. Проводимые превентивные меры правильные и своевременные. Когда вероятность вируса была еще только у нескольких человек, занятия во всех учебных заведениях были прекращены. Последним решением был ограничен въезд в город, применен особый режим в ресторанах, кафе и других общественных местах, что было важным решением. Это хорошо сказывается на людях и с психологической точки зрения. Потому что были предприняты нужные шаги для предотвращения распространения вирусов такого рода. Люди хоть и частично, но успокоились, что коронавирус в Азербайджане не распространится массово. Я верю, что наша страна скоро избавится от вируса.

Однако категорически нельзя расслабляться и спокойно сидеть, надеясь на работы, выполняемые госструктурами, соответствующими организациями. Как граждане мы тоже должны присоединиться к проводимым мероприятиям, выполнять выпадающие нам обязанности. Просветительская информация в прессе должна распространяться еще шире. Мы должны знать, что страхом и паникой ничего не добьемся. Наоборот, еще и иммунитет ослабим. Поэтому настроение должно быть на подъеме, нужно следовать всем необходимым мероприятиям – будь то питание или гигиенические правила. Люди должны знать, что при следовании превентивным мерам они спасутся от вируса.

- Закрыты детские сады, школы, дети находятся дома, выходить на улицу опасно. При таких обстоятельствах как должны родители проводить день с детьми дома?

- Я в некоторых группах виртуально общаюсь с родителями и знакомлюсь с их проблемами и трудностями. Сейчас некоторые родители растеряны, не знают правил обращения с детьми. Раньше они с легкостью планировали каникулы. Они водили детей в театр, кино, различные развлекательные центры. Однако сейчас все это запрещено, поэтому родители не знают, что делать дома.

Ответ на вопрос очень прост: Нужно ввести каждодневный режим. Не нужно, чтобы дети просыпались рано как в период школы, но и не следует спать намного дольше привычного времени пробуждения.

У этих каникул есть и преимущества. Это очень хорошая возможность, чтобы дети провели время с семьей. Семьи могут вместе завтракать, дети могут играть с родителями. Если родители смогут качественно провести время с детьми, эмоциональная связь между ними усилится, они узнают друг друга лучше.

Родители могут по своему желанию организовать досуг детей за исключением телефонов и просмотра телевизора. Правда, наших детей невозможно полностью отдалить от гаджетов, однако для школьников проводятся онлайн занятия, они могут смотреть их.

Кстати, скажу, что это очень положительный шаг. С учетом возраста, дети дошкольного возраста могут смотреть телефон и телевизор от 10 минут до получаса, ученики начальных классов – 1 час, подростки – 2 часа с перерывами. Чтобы школьники не отставали от занятий, в семейную программу следует внести специальный "учебный час". При этом каждый родитель должен либо читать книгу, либо заниматься научной работой. В таком случае школьники не могут протестовать, потому что правило охватит всех членов семьи.

- Как семьи должны организовывать и применять ежедневную программу?

- У каждой семьи своя программа. То есть нет общего списка. Это зависит от возможностей семьи, проживает ли она в районе или в городе, в частном доме или здании, социально-экономического состояния. Из-за различий каждая семья выберет программу по своим интересам. Необязательно получать помощь от специалиста. Специалист нужен при наличии у детей нарушения поведения. К тому же определенные беспокойство, страх и паника бывают у людей всех возрастных групп. Тогда им оказывается помощь онлайн. У людей с нарушенным психологическим состоянием не может идти речи о высоком иммунитете. Поэтому страх, паника должны свестись к минимуму.

Семьи могут смотреть вместе фильмы, читать книги или играть в интеллектуальные игры. Можно добавить к семейным программам опыты, все дети их любят.

Было бы лучше, если бы семьи не говорили при детях подробно о возникшей напряженной ситуации. Но нельзя оставлять вопросы детей без ответа. Дети могут спросить, почему не выходят из дома? Родитель должен на доступном языке объяснить, что сейчас люди чаще болеют и поэтому часто выходить нельзя.

- Какие самые важные психологические факторы, которых нужно придерживаться при эпидемии, пандемии?

- Следует быть хладнокровными и не паниковать. Мы должны убедиться, что следуем нужным мероприятиям. В мире тоже так, люди массово стекаются в маркеты. Нужно быть спокойными, по данным официальных структур, в стране достаточно продовольственных запасов. В маркетах тоже не наблюдается дефицита. Принимать решения в состоянии паники неверно. Я бы хотела обратить внимание на то, что некоторые люди распространяют ложную информацию, не основывающуюся на достоверные источники. Многие же принимают это за правду и верят. Все это создает панику и ажиотаж. Люди должны верить только официальной информации.

- Безусловно, семьи содержащихся в карантине обеспокоены. Порой наблюдаются определенные проблемы. Чтобы вы посоветовали этим людям и их близким?

- Я прекрасно понимаю, что это сложный момент. Мы должны знать, что это решение принято для безопасности семьи и содержащегося в карантине и является самым верным шагом. Естественно, люди скучают, тоскуют, но это тоже временно. Две недели проходят быстро, главное, чтобы у этих людей не обнаружили вирус. Нужно быть спокойными и с уважением относиться к решению.