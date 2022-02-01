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К концу февраля может начаться вакцинация детей до пяти лет от COVID-19

К концу февраля может начаться вакцинация детей до пяти лет от COVID-19 Вакцина от COVID-19 для детей в возрасте от шести месяцев до пяти лет может быть доступна уже к концу февраля.
Здоровье
1 февраля 2022 г. 10:53
К концу февраля может начаться вакцинация детей до пяти лет от COVID-19

Вакцина от COVID-19 для детей в возрасте от шести месяцев до пяти лет может быть доступна уже к концу февраля.

Как передает Report со ссылкой на газету The Washington Post, производители вакцины - американская компания Pfizer и ее германский партнер BioNTech - могут уже во вторник обратиться в Управление по контролю за качеством продовольствия и медикаментов США (FDA) с запросом на получение разрешения на экстренное использование их препарата для детей.

В ноябре 2021 года американские контрольные ведомства одобрили к применению препарат этих компаний для вакцинации детей в возрасте от пяти до 11 лет.

Компании-производители приступили в последние месяцы к тестированию третьей, бустерной дозы, так как двух прививок, как выяснилось, оказалось недостаточно для формирования надежного иммунного ответа. Срок представления бустерной вакцины пока не определен. Предполагается, что ситуация прояснится не ранее конца марта.

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Версия на английском языке Vaccine for children under 5 may be ready by end of February

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