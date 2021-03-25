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Израильский политолог: Дискриминация со стороны COVAX - омерзительный поступок

Израильский политолог: Дискриминация со стороны COVAX - омерзительный поступок Меня совершенно не удивляет наличие дискриминации в вопросе поставок вакцин посредством платформы COVAX
Здоровье
25 марта 2021 г. 16:05
Израильский политолог: Дискриминация со стороны COVAX - омерзительный поступок

"Меня совершенно не удивляет наличие дискриминации в вопросе поставок вакцин посредством платформы COVAX".

Об этом Report заявил израильской юрист, специалист по международному праву и международной политике Михаил Финкель.

Эксперт также подчеркнул, что "дискриминация в таком важном для людей вопросе, как здравоохранение, является омерзительным поступком".

"Все дежурные слова о равенстве людей, уставе ООН, международного права, разговоры о том, как мы цивилизационно ушли вперед от расизма и нацизма – это все пустые слова, которые не о чем не говорят. Как известно, дела всегда говорят красноречивее слов. Есть исламофобия, азербайджанофобия, ненависть к тюркам. Мы это все видим. И все это поведение, лично у меня, взывает самое резкое осуждение".

Он отметил, что страны мира все еще делят на "страны первого, второго и третьего сорта".

"Никто не отменял расизм и, более того, религиозную дискриминацию и предвзятость. Азербайджан не любят только за то, что является преимущественно мусульманской страной. Это мне напоминает антисемитизм, распространённый в мире по отношению к евреям и Израилю. Мы прекрасно вас понимаем. Я предлагаю Азербайджану не ждать от этой или любой другой платформы одолжений, а напрямую обратиться к Израилю. Мы имеем огромное количество запасов вакцины Pfizer, примерно на 15-16 стран. Израиль всегда Азербайджану помогал", - сказал он.

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