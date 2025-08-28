Избитый родителями ребенок экстренно эвакуирован из Агдама в Баку

Один из малолетних детей, жестоко избитых родителями в агдамском селе Хындырыстан, госпитализирован в Республиканскую больницу нейрохирургии в Баку.

Об этом сообщили в TƏBİB в ответ на запрос Report.

Согласно информации ведомства, ребенок находится в тяжелом состоянии.

"27 августа около 16:20 в отделение скорой медицинской помощи Агдамской центральной районной больницы был госпитализирован ребенок 2023 года рождения в коматозном состоянии. Врачи диагностировали у малыша тупую травму различных частей тела и оказали необходимую медицинскую помощь. Для более квалифицированной медицинской помощи ребенок был эвакуирован в РБН в Баку", - отметили в TƏBİB.

Ребенку поставили диагнозы: сочетанная травма, закрытая черепно-мозговая травма, острая субдуральная гематома над левым полушарием головного мозга, множественные ушибленные раны тела.

В TƏBİB подчеркнули, что пациенту была проведена операция по опорожнению субдуральной гематомы и декомпрессивной краниотомии. В настоящее время его лечение продолжается в соответствующем отделении, состояние оценивается как тяжелое.

Также отмечается, что второй малолетний ребенок 2024 года рождения в настоящее время находится под наблюдением врачей в Агдамской ЦРБ и будет передан уполномоченным органам опеки.