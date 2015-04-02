Изобретен метод, устанавливающий у детей сидром Дауна еще в утробе матери

Баку. 2 апреля. REPORT.AZ/ Тест ДНК является лучшим способом для выявления у детей синдрома Дауна. Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, к такому заключению пришли американские ученые.

С помощью теста ДНК устанавливается, является ли младенец в утробе матери носителем синдрома Дауна. Ученые взяли анализы крови у 16 тыс. женщин, находящихся на 10-14 неделе беременности. При стандартных тестах заболевание было обнаружено у меньшего количества плодов, нежели при тесте ДНК.

Положительные результаты подтвердились и при генетическом анализе новорожденных.

Результаты исследований были опубликованы в американском издании "New England Journal of Medicine".

Отметим, что при стандартных тестах можно измерить толщину шеи плода и провести некоторые биохимические тесты.