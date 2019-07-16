Обнародована информация о состоянии пострадавших в результате инцидента у Дворца шекинских ханов

Информация о состоянии пострадавших в результате инцидента в Шеки

16 июля, 2019 13:03

https://report.az/storage/news/2c75dc9a4791231c82aae4f3f9e86356/cfa52707-a732-4820-8aca-2567b651b4c6_292.jpg Министерство здравоохранения Азербайджана обнародовало информацию о состоянии лиц, пострадавших в результате падения ветвей 500-летнего чинара (платана) во дворе Дворца шекинских ханов. Как сообщили Report в министерстве, состояние проходящего лечение в Шекинской центральной районной больнице Эльхана Мамедова расценивается как стабильное, средней тяжести. "Состояние Илькина Мамедова, лечение которого продолжается в Клиническом медицинском центре №1, расценивается как средней тяжести", - сказали в министерстве.

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