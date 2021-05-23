Индия потребовала от соцсетей удалить данные о местном штамме COVID-19

Министерство связи и информационных технологий Индии потребовало от соцсетей удалить любую информацию об индийском штамме коронавируса

Министерство связи и информационных технологий Индии потребовало от соцсетей удалить любую информацию об индийском штамме коронавируса.

Как передает Report, об этом со ссылкой на письмо ведомства сообщили Reuters и Hindustan Times.

По словам источника Reuters в правительстве Индии, упоминания "индийского варианта" вызывают непонимание и наносят ущерб имиджу страны.

1 мая эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове заявила, что штамм коронавируса B.1.617, впервые выявленный в Индии в прошлом году, вызывает "глобальное беспокойство". В ВОЗ предполагают, что этот штамм более заразен.

На следующий день правительство Индии выступило с заявлением, в котором назвало безосновательными сообщения СМИ, в которых используется термин "индийский штамм" коронавируса. В нем отметили, что ВОЗ классифицировала этот вариант именно как B.1.617.