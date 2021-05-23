О нас
Report Georgia
Аудио новости

Индия потребовала от соцсетей удалить данные о местном штамме COVID-19

Индия потребовала от соцсетей удалить данные о местном штамме COVID-19 Министерство связи и информационных технологий Индии потребовало от соцсетей удалить любую информацию об индийском штамме коронавируса
Здоровье
23 мая 2021 г. 04:30
Индия потребовала от соцсетей удалить данные о местном штамме COVID-19

Министерство связи и информационных технологий Индии потребовало от соцсетей удалить любую информацию об индийском штамме коронавируса.

Как передает Report, об этом со ссылкой на письмо ведомства сообщили Reuters и Hindustan Times.

По словам источника Reuters в правительстве Индии, упоминания "индийского варианта" вызывают непонимание и наносят ущерб имиджу страны.

1 мая эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове заявила, что штамм коронавируса B.1.617, впервые выявленный в Индии в прошлом году, вызывает "глобальное беспокойство". В ВОЗ предполагают, что этот штамм более заразен.

На следующий день правительство Индии выступило с заявлением, в котором назвало безосновательными сообщения СМИ, в которых используется термин "индийский штамм" коронавируса. В нем отметили, что ВОЗ классифицировала этот вариант именно как B.1.617.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое важное

Михаил Швыдкой: Уход Таира Салахова - огромная потеря для искусства двух стран
Михаил Швыдкой: Уход Таира Салахова - огромная потеря для искусства двух стран
22 мая 2021 г. 18:29
Александр Лукашенко позвонил президенту Ильхаму Алиеву
Александр Лукашенко позвонил президенту Ильхаму Алиеву
22 мая 2021 г. 16:46
Внешнеполитическое ведомство Азербайджана ответило МИД Армении
Внешнеполитическое ведомство Азербайджана ответило МИД Армении
22 мая 2021 г. 15:05
Экс-посол США: Увиденное в Агдаме повергло нас в ужас
Экс-посол США: Увиденное в Агдаме повергло нас в ужас
22 мая 2021 г. 14:27
Военнослужащие Азербайджана и Турции провели совместные тактические учения
Военнослужащие Азербайджана и Турции провели совместные тактические учения
22 мая 2021 г. 13:33
Британская Daily Express о вероятной победе Efendi на Евровидение 2021
Британская Daily Express о вероятной победе Efendi на Евровидение 2021
22 мая 2021 г. 12:49
Найдены останки еще двух пропавших без вести военнослужащих Азербайджанской армии
Найдены останки еще двух пропавших без вести военнослужащих Азербайджанской армии
22 мая 2021 г. 11:22
В России появится специальный правовой режим для мигрантов
В России появится специальный правовой режим для мигрантов
22 мая 2021 г. 07:02
Лейла Алиева поделилась публикацией о Таире Салахове
Лейла Алиева поделилась публикацией о Таире Салахове
21 мая 2021 г. 23:01
В Кельбаджаре скончался солдат азербайджанской армии
В Кельбаджаре скончался солдат азербайджанской армии
21 мая 2021 г. 20:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi