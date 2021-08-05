Импортированный в Азербайджан куриный фарш оказался непригодным к употреблению

Результаты анализа образцов партии импортированного из России в Азербайджан куриного фарша производства ООО “Брянский бройлер” выявили превышение допустимых микробиологических показателей (сальмонелла <25г).

Результаты анализа образцов партии импортированного из России в Азербайджан куриного фарша производства ООО “Брянский бройлер” выявили превышение допустимых микробиологических показателей (сальмонелла <25г).

Как сообщили Report в Агентстве продовольственной безопасности Азербайджана, после этого ввоз в нашу страну продукции данного производителя был взят под строгий контроль, проведены лабораторные анализы образцов последующих партий грузов.

В июне при ввозе замороженной куриной кожи производства ООО “Брянский бройлер " в очередной раз были выявлены несоответствия параметров безопасности (сальмонелла <25г). В связи с этим было направлено уведомление в Федеральную службу по ветеринарному и фитосанитарному надзору России.