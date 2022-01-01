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Ильхам Алиев: Пандемия в Азербайджане находится под полным контролем

Ильхам Алиев: Пандемия в Азербайджане находится под полным контролем "Считаю, что в этом году достигнуты хорошие результаты в борьбе с COVID, пандемия находится под полным контролем. Азербайджан является одной из немногих стран, где ситуация в данной сфере приемлемая".
Здоровье
1 января 2022 г. 01:26
Ильхам Алиев: Пандемия в Азербайджане находится под полным контролем
Ильхам Алиев

"Считаю, что в этом году достигнуты хорошие результаты в борьбе с COVID, пандемия находится под полным контролем. Азербайджан является одной из немногих стран, где ситуация в данной сфере приемлемая".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев в своем обращении в связи с Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом.

Глава государства сказал: "Одновременно нам помогает проводимая широкомасштабная политика вакцинации, работа по вакцинации. Почти 50 процентов населения уже получили 2 дозы вакцины. Что же касается населения в возрасте старше 18 лет, то эта цифра достигает 62 процентов. В общей сложности сделано более 11 миллионов доз вакцин, и мы будем вести серьезную борьбу с этой бедой и в новом году".

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Ümumilikdə 11 milyondan çox doz vaksin vurulub"

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