Ильхам Алиев наградил работников здравоохранения – СПИСОК

Президента Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении работникам здравоохранения Азербайджанской Республики почетных званий.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении работникам здравоохранения почетных званий.

Как передает Report, согласно распоряжению, за плодотворную деятельность в области здравоохранения в Азербайджанской Республике присвоить почетные звания Азербайджанской Республики следующим лицам:

"Заслуженный врач"

Аббасову Эйюбу Мухаммед оглу

Аббасову Мусе Гара оглу

Бадалову Велихану Бейхан оглу

Эфендиеву Фархаду Рашид оглу

Аскерову Ниязи Али оглу

Исмайлову Габилю Меджид оглу

Мансурову Эльчину Билал оглу

Нагиеву Рауфу Гасан оглу

Нифталиеву Гусейну Асрафил оглу

"Заслуженный работник здравоохранения"

Абдуллаевой Тамилле Билал гызы

Абузаровой Ругийе Рагим гызы

Ахмедовой Диларе Али гызы

Алиевой Замине Аббас гызы

Гаджиевой Ахам Абдулла гызы

Гусейновой Гызбяс Азиз гызы

Гусейновой Ульвийе Вагиф гызы

Исмайловой Айгюн Вилазим гызы

Гурбановой Гюльназ Расим гызы

Умаровой Лоле Шамседдиновне.

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении работников здравоохранения Азербайджанской Республики медалью "Терегги".

Согласно распоряжению, за плодотворную деятельность в области здравоохранения в Азербайджанской Республике наградить медалью "Терегги" следующих лиц:

Абдурахманова Мюрседдина Сархан оглу

Азадханова Эльнура Рамазан оглу

Бабаеву Назакет Ягуб гызы

Алиева Амира Вугар оглу

Алиева Мустафу Гасан оглу

Алиева Талеха Эльгариб оглу

Алиеву Хатиру Гасангулу гызы

Азизова Мухаммеда Гасанага оглу

Гасанова Асимана Балакиши оглу

Исмайлова Фазиля Валех оглу

Гасымова Эмиля Фазаил оглу

Гасымову Гюнай Алигулу гызы

Гулиева Эльчина Гаджи оглу

Махмудову Наилю Мехти гызы

Мамедова Эльчина Бахтияр оглу

Мамедова Фикрета Фазиль оглу

Мамедову Дурдану Ага гызы

Мамедову Лалу Огтай гызы

Мусаева Метлеба Хасай оглу

Нуриева Байрама Сеявуш оглу

Пириева Намига Сулейман оглу

Рустамова Кямала Рустам оглу

Шафиева Оруджа Юсиф оглу

Теймурова Арзу Закиреддин оглу