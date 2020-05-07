Ильхам Алиев: Карантинный режим будет действовать по меньшей мере до 31 мая

Ильхам Алиев https://report.az/storage/news/2cf73fea41bb61279bb37fa88d36e487/c9288ad6-e0e6-4779-939f-9b4d36ff95b2_292.jpg

Почему ужесточался карантинный режим? Для предотвращения широкого распространения случаев инфицирования, и мы добились этого. На первоначальном этапе этот вирус, если можно так сказать, был импортирован к нам, но впоследствии стали происходить случаи внутреннего заражения. Немедленно были приняты оперативные меры, и именно благодаря жестким карантинным правилам мы завершили этот этап с малыми потерями. Увидев, что уже в течение 3 недель ежедневно число выздоровевших значительно превышает число инфицированных, мы стали принимать смягчающие меры. Но, к сожалению, некоторые люди восприняли это как отмену карантинного режима. К сожалению, некоторые люди не соблюдают карантинный режим. Смягчающие меры преследовали лишь одну цель: восстановить в определенной степени привычный для людей образ жизни.

Как передает Report, об этом сказал Президент Ильхам Алиев в своем выступлении на открытии первого больничного комплекса модульного типа в Баку.

"Смягчение карантинного режима не означает окончания карантинного режима, нет. Карантинный режим будет действовать по меньшей мере до 31 мая, после чего при необходимости будет продлен. Поэтому картина последних дней, честно говоря, удручает и беспокоит меня, так как в последние 2-3 дня число инфицированных превышает число выздоровевших, и если данная динамика резко возрастет, - хочу открыто сказать это, пусть каждый знает, - мы будем вынуждены привести карантинный режим в прежнее состояние, ужесточить его, а в отношении нарушителей порядка будут приняты более строгие меры наказания, чтобы мы могли постоянно держать ситуацию под контролем.

Политика Азербайджанского государства и повседневное руководство Оперативного штаба данной работой преследуют одну основную цель: защитить жизнь и здоровье граждан, а также в рамках ограничительного режима создать для людей максимум возможностей, чтобы они не слишком отдалялись от привычного повседневного образа жизни. Поэтому мы приняли смягчающие меры. С 27 апреля, а затем с 4 мая действует более мягкий режим. Но что мы видим? Видим, что некоторые безответственные граждане не соблюдают никаких правил, не надевают масок, не держат дистанцию, ведут себя так, словно вирус уже уничтожен. Этого ни в коем случае нельзя допускать, поэтому против таких людей будут приниматься строгие меры. Пусть все знают это и сделают вывод. Мы не можем позволить, чтобы из-за каких-то безответственных граждан жизнь людей оказалась под риском. Это категорически невозможно", - отметил Ильхам Алиев.