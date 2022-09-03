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Хирург: В клинике Liv Bona Dea Hospital 12 пациентам проведена операция по пересадке печени

Хирург: В клинике Liv Bona Dea Hospital 12 пациентам проведена операция по пересадке печени В бакинской клинике Liv Bona Dea Hospital проведены операции по пересадке печени от живого донора 12 пациентам.
Здоровье
3 сентября 2022 г. 13:02
Хирург: В клинике Liv Bona Dea Hospital 12 пациентам проведена операция по пересадке печени

В бакинской клинике Liv Bona Dea Hospital проведены операции по пересадке печени от живого донора 12 пациентам.

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции в Liv Bona Dea Hospital заявил хирург-трансплантолог больницы Эльдар Ахмедов.

Отметив, что трансплантация требует большого профессионализма, хирург сказал, что наличие профессиональной команды является ключевым условием в этой работе:

"Трансплантация печени считается одной из самых сложных операций в медицине. Я горжусь тем, что мы успешно выполняем такие сложные операции. За это время мы выполнили операции по пересадке от живого донора 12 нашим пациентам.

Все 12 операций прошли успешно. Мы гордимся, что в Азербайджане есть профессиональная команда, которая выполняет эту работу”.

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Версия на английском языке Surgeon: Liver transplantation performed on 12 patients at Liv Bona Dea Hospital
Версия на азербайджанском языке Cərrah: "Liv Bona Dea Hospital"ında 12 xəstə üzərində qaraciyər transplantasiyası əməliyyatı keçirilib"

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