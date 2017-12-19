Государство осуществит меры по охране репродуктивного здоровья мужчин

Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ В Азербайджане будут осуществлены меры по охране репродуктивного здоровья мужчин.
Как сообщает Report, это нашло отражение в 5-ой статье ("Об охране репродуктивного здоровья мужчин") готовящегося законопроекта "Об охране репродуктивного здоровья".
Осуществляемые меры по охране репродуктивного здоровья мужчин следующие:
1. осуществление профилактических мер по раннему выявлению заболеваний репродуктивной системы мужчин,
2. создание системы медицинской помощи с целью обеспечения контроля за охраной репродуктивного здоровья мужского населения, организации обследования и лечения заболеваний репродуктивной системы мужчин,
3. осуществление мер по охране репродуктивного здоровья прошедших военную службу мужчин.
Законопроект будет вынесен на обсуждение в Милли Меджлисе.
İlkin PirəliАвтор новости
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