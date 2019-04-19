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Госкомитет: В Азербайджане ежегодно делают 20 тысяч абортов

Госкомитет: В Азербайджане ежегодно делают 20 тысяч абортов

"В Азербайджане ежегодно проводится 20 тысяч операций по прерыванию беременности".

Как сообщает Report, об этом на семинаре по национализации Целей устойчивого развития для детей заявил заведующий отделом информации и аналитических исследований Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Эльгюн Сафаров.

Он отметил, что в мире ежедневно умирает 8 тысяч девочек: "В то же время, ежегодно в мире порядка 700 миллионов несовершеннолетних девочек принуждают к браку. Мы не должны бояться говорить о проблемах. Защита прав ребенка является защитой прав человека. Мы должны также затронуть проблему киберпреступлений. Сегодня в соцсетях создаются фейковые аккаунты, посредством которых гнусные люди начинают выстраивать "отношения" с детьми, завлекать в свои сети. Это является одной из больших проблем".

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