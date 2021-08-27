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Главный акушер-гинеколог о выдаче сертификата о противопоказании к вакцинации в связи с беременностью

Главный акушер-гинеколог о выдаче сертификата о противопоказании к вакцинации в связи с беременностью Женские консультации, где зарегистрированы беременные женщины, должны предоставить в специальную комиссию документы о беременности
Здоровье
27 августа 2021 г. 14:34
Главный акушер-гинеколог о выдаче сертификата о противопоказании к вакцинации в связи с беременностью

Женские консультации, где зарегистрированы беременные женщины, должны предоставить в специальную комиссию документы о беременности.

Как сообщает Report, об этом сказала главный акушер-гинеколог Министерства здравоохранения Азербайджана Севиндж Мамедова.

"Если беременные находятся на учете в частном медицинском учреждении, имеющем лицензию на оказание акушерских услуг, то документы о беременных женщинах должны быть представлены в городскую поликлинику по месту жительства, внесены в протокол этой поликлиники и дополнительные подтверждающие документы должны быть представлены в специальную комиссию.

Необходимые документы для беременных: индивидуальная карта беременной, выписка из регистра беременных и результаты ультразвукового подтверждения беременности (УЗИ)" - отметила специалист минздрава.

С.Мамедова отметила, что сертификат о временном противопоказании в связи с беременностью будет выдан в зависимости от предполагаемого срока беременности.

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Версия на азербайджанском языке Baş mama-ginekoloq hamiləliklə bağlı əks göstəriş sertifikatının necə veriləcəyini açıqlayıb

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