Главный инфекционист: Необходимо создать условия для поездок из Баку в регионы

© Report — Джалал Исаев https://report.az/storage/news/cd8dd592e378fec6b3850bbb8b3bfaf1/ee9bf98a-ee6e-45b7-947a-a7aea243de57_292.jpg

"Хоть в Азербайджане и есть беспокоящий факт в связи с коронавирусом, число заражений не так уж и велико. В нашей стране 10 млн человек населения, а количество заражений составляет 0,1%. Несмотря на это есть ряд беспокоящих нас моментов".

Как передает Report, об этом в интервью Real TV сказал главный инфекционист Азербайджана, член Оперативного штаба при Кабмине Джалал Исаев.

Он также высказался о массовой поездке жителей Баку в регионы страны в дни жесткого карантина.

По мнению главного инфекциониста, следует создать условия для подобных поездок людей: "Часть людей либо не работает, либо в отпуску и хочет поехать в район. Для них нужно создать условия. Естественно, для этого следует подготовить необходимый механизм. Таким образом можно будет сократить численность людей в Баку. Не заразившиеся коронавирусом могут поехать в свои дома в районы на 1 месяц. Стоит задуматься об этом. Неверно принудительно держать людей в Баку. Потому что они тоже склоняются к выходу на улицу. Это, безусловно, мое субъективное мнение. Чтобы сделать это, следует проанализировать ситуацию в стране и принять решение. В Баку по сравнению с районами риск заражения выше, так как в районах плотность населения ниже, чем в столице".