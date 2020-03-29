Главный инфекционист Азербайджана об имбире в борьбе с коронавирусом

В последние дни по всей стране распространилась информация, что имбирь хорошо справляется в борьбе с новым коронавирусом, в связи с чем цена на эту специю выросла в разы.

Главный инфекционист Азербайджана Джалал Исаев внес ясность в столь "чудодейственные" свойства имбиря и его положительное влияние в борьбе с новым вирусом.

Он сообщил Report, что ни чеснок, ни лук, ни имбирь не оказывают лечебного воздействия на вирус.

По словам Дж.Исаева, перечисленные растения просто способствуют укреплению иммунной системы организма человека: "Имбирь, чеснок, лук содержат много микроэлементов и различных биологически активных веществ. Только в ходе исследовательских работ можно выяснить эффективность этих растений в борьбе с коронавирусом. Но на сегодняшний день таких данных нет".

Специалист всё же рекомендует пить имбирный чай, чтобы укрепить иммунную систему: "Я сам пью имбирный чай. Также полезно пить отвары плодов рожкового дерева, чабреца. Желательно пить чай с этими отварами 2-3 раза в день".

В настоящее время стоимость килограмма имбиря варьируется от 20 до 50 манатов, хотя на прошлой неделе на рынках и в большинстве маркетов ее цена составляла 9-11 манатов.