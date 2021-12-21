Глава ВОЗ: Отмена праздника лучше отмены жизни

В преддверии рождественских и новогодних праздников и на фоне распространения штамма коронавируса "омикрон" следует по возможности отменить праздничные мероприятия для снижения рисков распространения COVID-19.

В преддверии рождественских и новогодних праздников и на фоне распространения штамма коронавируса "омикрон" следует по возможности отменить праздничные мероприятия для снижения рисков распространения COVID-19.

Как передает Report со ссылкой на BBC, об этом заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

"Отмененный праздник лучше отмененной жизни, - сказал он.

"Нас всех тошнит от этой пандемии. Мы все хотим проводить время с друзьями и родственниками. Мы все хотим возвращения к нормальной жизни, - сказал Гебрейесус. - Кратчайший путь к этому - и для лидеров стран, и для конкретных граждан - это принимать непростые решения сейчас, которые нужно принять ради защиты самих себя и окружающих. В каких-то случаях это будет означать отмену или перенос мероприятий. Но лучше отменить сейчас и отпраздновать позже, чем отпраздновать сейчас, а потом скорбеть".

Глава ВОЗ также заявил, что в 2022 году с пандемией должно быть покончено за счет вакцинации не менее 70% населения в каждой стране к середине года.

Он также отметил, что штамм "омикрон" распространяется намного быстрее "дельты" и поражает привившихся и переболевших COVID-19.

Организация предупредила, что пока было бы неразумно считать, что "омикрон" вызывает более мягкие симптомы по сравнению с другими штаммами, для этого вывода еще слишком мало данных.

Эти заявления были сделаны на фоне новости о том, что в США "омикрон" вытесняет другие варианты COVID-19 и в настоящее время является доминирующей версией коронавируса. В Белом доме пока заявили, что президент Джо Байден не планирует вводить всеобщий локдаун, хотя главный инфекционист Штатов доктор Энтони Фаучи предупредил, что рождественские поездки будут способствовать распространению вируса.

Нидерланды ввели жесткий локдаун, не дожидаясь Рождества. Франция и Германия ужесточили ковид-ограничения. Мэр Лондона Садик Хан отменил праздничные мероприятия на Трафальгарской площади "в интересах безопасности", правительство Бориса Джонсона пока не решилось на жесткие меры.