Глава ВОЗ: Коронавирус можно контролировать

Количество заражений COVID-19 в мире снижается третью неделю подряд, это говорит о том, что вирус можно контролировать, даже с новыми мутациями.

Количество заражений COVID-19 в мире снижается третью неделю подряд, это говорит о том, что вирус можно контролировать, даже с новыми мутациями.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил на брифинге генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

"Третью неделю подряд снижается количество новых случаев COVID-19 по всему миру. До сих пор есть много стран, где случаи растут, но на глобальном уровне это обнадеживающая новость. Она говорит о том, что вирус можно контролировать, даже с появлением новых вариантов", - сказал он.

По его словам, это также показывает эффективность применения введенных в связи с пандемией мер в области общественного здравоохранения.