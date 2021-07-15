Глава ВОЗ допустил версию с утечкой COVID-19 из лаборатории в Китае

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что теорию о вероятной связи между пандемией COVID-19 и утечкой вируса из китайской лаборатории исключили слишком рано.

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что теорию о вероятной связи между пандемией COVID-19 и утечкой вируса из китайской лаборатории исключили слишком рано.

Как передает Report, об этом сообщает Associated Press.

"Я сам был лаборантом, я иммунолог, я работал в лаборатории, инциденты в лаборатории могут произойти", - сказал Гебрейесус.

Глава ВОЗ также указал на то, что международная группа экспертов, которая ранее отправилась в Китай для исследования причин возникновения коронавируса, столкнулась с проблемами при получении доступа к первичным данным о распространении вируса.

В этой связи Гебрейесус призвал власти КНР быть "транспарентными, открытыми и сотрудничать, особенно в отношении информации, необработанных данных, которые запрашивались в первые дни пандемии".

"Нам нужна информация, прямая информация по поводу того, какой была ситуация в лаборатории до и в самом начале пандемии", - заявил глава ВОЗ, добавив, что только после этого можно будет исключить версию о лабораторном происхождении вируса.