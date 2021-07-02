Глава TƏBIB о перспективах окончании пандемии COVID-19

Сегодня процесс вакцинации в Азербайджане продолжается быстрыми темпами. У нас даже есть возможность делать 80 тысяч прививок в день, что мы сейчас и делаем.

Сегодня процесс вакцинации в Азербайджане продолжается быстрыми темпами. У нас даже есть возможность делать 80 тысяч прививок в день, что мы сейчас и делаем.

Об этом Report заявил председатель правления Объединения по управлению территориальными медицинскими подразделениями (TƏBIB) Рамин Байрамлы.

По его словам, цель состоит в том, чтобы в ближайшие дни эта цифра превысила 100 тысяч: "Я приглашаю всех наших соотечественников старше восемнадцати лет присоединиться к процессу вакцинации. Мы всегда говорили, что единственный способ защитить себя от этого вируса - это сделать прививку. Недавние научные исследования также подтверждают это. Поэтому масштаб вакцинации должен быть расширен, и нам необходимо быстрее выработать общественный иммунитет".

По словам Р.Байрамлы, параллельно с вакцинацией должны соблюдаться и другие карантинные требования: "Я уверен, что в случае, если не произойдет форс-мажора, к концу этого года пандемия сойдет на нет и мы сможем вернуться к нормальной жизни".