О нас
Report Georgia
Аудио новости

Глава TƏBIB о перспективах окончании пандемии COVID-19

Глава TƏBIB о перспективах окончании пандемии COVID-19 Сегодня процесс вакцинации в Азербайджане продолжается быстрыми темпами. У нас даже есть возможность делать 80 тысяч прививок в день, что мы сейчас и делаем.
Здоровье
2 июля 2021 г. 14:29
Глава TƏBIB о перспективах окончании пандемии COVID-19

Сегодня процесс вакцинации в Азербайджане продолжается быстрыми темпами. У нас даже есть возможность делать 80 тысяч прививок в день, что мы сейчас и делаем.

Об этом Report заявил председатель правления Объединения по управлению территориальными медицинскими подразделениями (TƏBIB) Рамин Байрамлы.

По его словам, цель состоит в том, чтобы в ближайшие дни эта цифра превысила 100 тысяч: "Я приглашаю всех наших соотечественников старше восемнадцати лет присоединиться к процессу вакцинации. Мы всегда говорили, что единственный способ защитить себя от этого вируса - это сделать прививку. Недавние научные исследования также подтверждают это. Поэтому масштаб вакцинации должен быть расширен, и нам необходимо быстрее выработать общественный иммунитет".

По словам Р.Байрамлы, параллельно с вакцинацией должны соблюдаться и другие карантинные требования: "Я уверен, что в случае, если не произойдет форс-мажора, к концу этого года пандемия сойдет на нет и мы сможем вернуться к нормальной жизни".

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке TƏBİB sədri Azərbaycanda pandemiyanın başa çatacağı tarixi açıqlayıb

Самое важное

Президент Азербайджана наградил группу сотрудников МВД
Президент Азербайджана наградил группу сотрудников МВД
2 июля 2021 г. 14:19
Председатель TƏBİB о риске распространения штамма дельта - ЭКСКЛЮЗИВ
Председатель TƏBİB о риске распространения штамма "дельта" - ЭКСКЛЮЗИВ
2 июля 2021 г. 14:01
В ходе азербайджано-турецких учений успешно выполняются учебно-боевые задачи
ФотоВ ходе азербайджано-турецких учений успешно выполняются учебно-боевые задачи
2 июля 2021 г. 12:02
Четырем полковникам МВД присвоено звание генерал-майора
Четырем полковникам МВД присвоено звание генерал-майора
2 июля 2021 г. 09:58
В Азербайджане отмечается День полиции
В Азербайджане отмечается День полиции
2 июля 2021 г. 00:00
Эксперт ВОЗ: Власти Азербайджана привержены поддержке процесса вакцинации
Эксперт ВОЗ: Власти Азербайджана привержены поддержке процесса вакцинации
1 июля 2021 г. 18:28
Эксперт ВОЗ предупредила о риске распространения штамма “Дельта” на Южном Кавказе
Эксперт ВОЗ предупредила о риске распространения штамма “Дельта” на Южном Кавказе
1 июля 2021 г. 17:43
Ильхам Алиев: Сегодня пандемия стихает как в нашей, так и во многих странах
Ильхам Алиев: Сегодня пандемия стихает как в нашей, так и во многих странах
1 июля 2021 г. 14:42
Глава государства: В Азербайджане обеспечивается безопасность
Глава государства: В Азербайджане обеспечивается безопасность
1 июля 2021 г. 14:28
Президент Ильхам Алиев дал интервью Азербайджанскому телевидению
ФотоПрезидент Ильхам Алиев дал интервью Азербайджанскому телевидению
1 июля 2021 г. 14:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi