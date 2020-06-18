Глава TƏBİB ознакомился с условиями лечения больных COVID-19

Председатель правления Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы посетил Учебно-терапевтическую клинику Азербайджанского медицинского университета.

Как сообщает Report, Рамин Байрамлы ознакомился с условиями, созданными в клинике для пациентов, получающих лечение от коронавируса.

В то же время он поинтересовался проблемами Учебно-терапевтической клиники АМУ, которая активно участвует в борьбе с пандемией. Рамин Байрамлы также побывал в лабораториях клиники, ознакомился с ситуацией, поинтересовался недостатками.

Директор Учебно-терапевтической клиники АМУ Сурхай Мусаев проинформировал Р.Байрамлы о текущей ситуации, организации лечения пациентов, состоянии врачей и медицинского персонала, трудностях, с которыми они сталкиваются. Он отметил, что руководство и сотрудники клиники оказывают поддержку работе, проводимой на государственном уровне в области борьбы с коронавирусом в нашей стране, делают все возможное для спасения жизни пациентов.

В целом, работа Учебно-терапевтической клиники АМУ в области борьбы с пандемией COVID-19 была положительно оценена.